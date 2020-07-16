ميندي ظهير ريال مدريد الأيسر يقترب من تحقيق مالم يحققها بنزيما أو راموس أو مودريتش

يلعب ريال مدريد اليوم بعد ساعتين تقريبا ضد فياريال لحساب منافسات الجولة رقم 37 من الليجا، الجولة التي ستحسم بنسبة كبيرة من هو بطل الليجا، ريال مدريد يستقبل فياريال ويحتاج للفوز للتتويج باللقب رسميا، وهو ما سيكون أمرا رائعا ومفرحا لجميع لاعبي ريال مدريد وبالأخص الفرنسي فيرلاند ميندي الظهير الأيسر.

ميندي يقترب من تحقيق ما لم يحققه بنزيما أو راموس!

وفي حال فوز ريال مدريد اليوم وتتويجه باللقب فسيكون رقما رائعا للاعب ميندي، حيث سيكون قد حقق الليجا الإسبانية في أول موسم له، وهو الأمر الذي لم يحققه أهم لاعبي ريال مدريد في الموسم الحالي، راموس – بنزيما – توني كروس – لوكا مورديتش – داني كارفاخال، فلم يحقق أي لاعب منهم لقب الدوري الإسباني في موسمه الأول مع الميرنجي.

راموس انتظر لموسم واحد، وفاز في موسمه الثاني بالليجا “2006/2007” مع المدرب كابيلو، وداني كارفاخال التحق بالملكي في 2013 وانتظر 4 مواسم ليحقق أول لقب له في الليجا في موسم 2016/2017، وكاسميرو انتظر موسمين قبل تحقيق لقب الليجا، توني كروس انتظر موسمين أيضا، لوكا مودريتش انتظر 4 مواسم، وكريم بنزيما أيضا لم يحقق لقب الليجا في أول موسم له مع الريال.

والوحيد الذي حقق ذلك هو ماركو أسينسيو حينما حقق اللقب في أول موسم له مع الفريق، وإن حقق ريال مدريد اللقب اليوم فسيكون هناك عديد اللاعبين سيُسجل في تاريخهم أنهم حققوا لقب الدوري الإسباني في أولى مواسمهم، وهم هازارد – يوفيتش – ميندي – ميليتاو – رودريجو – أريولا – رودريجو – براهيم دياز.