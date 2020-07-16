التشكيل المتوقع لريال مدريد اليوم ضد فياريال في جولة حسم لقب الدوري الإسباني

تتجه أنظار الجميع حول العالم حاليا نحو الجولة قبل الأخيرة في الدوري الإسباني، والتي ستنطلق بعد ساعة و20 دقيقة تقريبا، حيث سيلعب ريال مدريد ضد فياريال، وبرشلونة ضد أوساسونا في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، ريال مدريد يحتاج للانتصار لتحقيق اللقب رسميا، أو يقوم برشلونة بالتعثر بالتعادل أو الخسارة ويمنح اللقب رسميا أيضا لريال مدريد.

التشكيل المتوقع لريال مدريد اليوم ضد فياريال

وكما يعلم الجميع فإن زيدان لا يُمكن لأحد توقع ما ينويه لكل مباراة، زين الدين زيدان تقريبا يدخل كل مباراة بفكر مختلف وبتشكيلة مختلفة، ولكن الكثير يتوقع أن زيدان في المباريات الهامة والمصيرية مثل مباراة اليوم ضد فياريال فسيعتمد زيدان على الضغط الأمامي والزيادة العددية في منتصف الميدان وسرعة استرجاع الكرة بعد فقدانها، وهي الخطة التي يعتمد فيها زيزو على 4 لاعبين في وسط الميدان.

وبنسبة كبيرة سيدخل الفرنسي زين الدين زيدان المباراة بالتشكيل التالي: