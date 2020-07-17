متى ستعود الجماهير إلى ملاعب كرة القدم في إنجلترا؟ تعرف على موعد عودة الجماهير الإنجليزية

بالتأكيد فكرة القدم الإنجليزية تفتقد كثيرا بسبب غياب الجماهير والمشجين، فهو يضيفون الكثير من الإثارة على كل مباراة، وبعد عودة المنافسات في إنجلترا في شهر يونيو الماضي فجميع المباريات حتى الآن بدون جماهير، واليوم الجمعة 17 يوليو شهد مؤتمرا صحفيا تحدث فيه رئيس وزراء بريطانيا “بوريس جونسون” عن خطة الحكومة لكي تعود الحياة من جديد بشكل طبيعي بعد فيروس كورونا، وأيضا موعد عودة الجماهير لملاعب الكرة في إنجلترا.

موعد عودة الجماهير لملاعب كرة القدم الإنجليزية

وقال رئيس الوزراء “بوريس جونسون” أننا سنقوم بتجربة لتجمع أكبر عدد ممكن من الناس في الأماكن العامة وملاعب كرة القدم، وقال أن الحكومة تنوي بدأ عودة جماهير الكرة في إنجلترا لملاعب كرة القدم بشكل طبيعي من شهر أكتوبر القادم، ولكن لا بد من اتباع كافة الاحتياطات المطلوبة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكد أن استمرار تلك التجارب سيعتمد بكل تأكيد على التزام المشجعين وأعداد الإصابات في فيروس كورونا، وستبدأ منافسات الموسم القادم في الدوري الإنجليزي في شهر أغسطس المقبل.