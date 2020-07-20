يوفينتوس يستضيف لاتسيو اليوم الإثنين 20 يوليو 2020 في قمة الدوري الإيطالي, تعرف على موعد القمة والقنوات الناقلة

تتجه جميع الأنظار اليوم نحو القمة الإيطالية المُرتقبة مساء اليوم والتي ستجميع بين يوفينتوس ضد لاتسيو، قمة دائما ما تحمل معها إثارة ومُتعة بكل تأكيد، وسنعرض لكم فيما يلي موعد قمة يوفينتوس ضد لاتسيو وما هي القنوات الناقلة لها، وترتيب الفريقين.

موعد قمة يوفينتوس ضد لاتسيو والقنوات الناقلة

وعلى ملعب أليانز دي تورينو تُلعب اليوم الإثنين 20 / 7 / 2020 قمة الجولة 34 في الكالتشيو الإيطالي بين اليوفي ولاتسيو، المباراة ستكون في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءا بتوقيت مكة المُكرمة، وستُنقل أحداث القمة عبر قناتي bein sports HD1-HD2 بتعليق رؤوف خليف.

يوفينتوس يدخل المباراة وهو في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 77 نقطة، ويواجه لاتسيو صاحب المركز الرابع حاليا برصيد 69 نقطة، فوز لاتسيو على اليوفي سيُشعل المنافسة، ويُهدد عرش يوفينتوس، بينما فوز اليوفي يجعل رفقاء رونالدو على بُعد خطوة من اللقب كالعادة، وبالتالي فنحن على موعد مع قمة تنافسية بين الفريقين، حيث سيلعب كل فريق من أجل الإنتصار ولا شيء غيره.