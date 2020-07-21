إنتر ميلان يراوغ برشلونة من أجل ضم أرتورو فيدال

من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب أرتورو فيدال مع البرسا في نهاية الموسم القادم، ولكن برشلونة يريد بيع اللاعب قبل نهاية عقده، وأبرز المهتمين باللاعب هو النادي الإيطالي إنتر ميلان، والذي يريد التعاقد مع فيدال ولكنه يراوغ البرسا للوصول لأقل سعر ممكن في الصفقة.

إنتر ميلان يراوغ البرسا من أجل ضم فيدال

وينوي النادي الإيطالي “إنتر ميلان” التعاقد مع أرتورو فيدال بمبلغ لا يزيد عن 15 مليون يورو، وبما أن البرسا لا يحتاج اللاعب ويريد بيعه في الصيف قبل أن ينتهي عقده ويرحل مجانا، فإن الإنتر سيضغط على النادي الكتالوني ليتخلى عن اللاعب بملغ 10 ملايين يورو، خاصة وأن الإنتر قد حاول ضم اللاعب في الشتاء ولكن لم يوافق البرسا.

وحاولت إدارة برشلونة أن تجعل الصفقة ضمن مبادلة للحصول على النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر، ولكن إدارة إنتر ميلان فضلت أن تكون كل صفقة مُستقلة عن الأخرى، ليتمكن النيراتزوري من ضم فيدال بسعر قليل، وفي حالة بيع لاوتارو فيكون بيع اللاعب بسعر عالي للغاية ليُنغش خزينة النادي الإيطالي.