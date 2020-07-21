تعرف على موعد القمة الإنجليزية المُنتظرة بين ليفربول وتشيلسي في ختام الجولة 37 من البريميرليج

جميع الأنظار تتجه حاليا نحو القمة الإنجليزية المُرتقبة والتي تجمع بين ليفربول بطل الدوري الإنجليزي للموسم الحالي ضد تشيلسي المُتأهل لنهائي كأس الإتحاد الإنجليزي، مباراة تختم مواجهات الأسبوع 37 من الدوري الإنجليزي، وسنعرض لكم فيما يلي موعد مباراة القمة بين ليفربول وتشيلسي وماهي القنوات الناقلة.

موعد مباراة القمة بين ليفربول وتشيلسي والقنوات الناقلة

ويستعد فريق ليفربول بقيادة يورجن كلوب لاستضافة تشيلسي على الملعب العريق “أنفيلد” غدا الأربعاء 22 يوليو لحساب مواجهات الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، المباراة ستنطلق في تمام الساعة 21:15 بتوقيت القاهرة، 22:15 بتوقيت مكة المُكرمة، ونظرا لأهمية المباراة وترقبها من جانب الكثير من المشاهدين حول العالم، فقد خصصت شبكة قنوات بي ان الرياضية القنوات الثلاثة التالية لنقل المباراة بتعليق عصام الشوالي:

bein Sports HD1 bein Sports HD2 bein Sports 4K

ليفربول يمتلك 93 نقطة في المركز الأول وحيدا، بينما تشيلسي مُهدد بفقدان المركز الثالث في حالة خسارته، حيث يمتلك البلوز 63 نقطة في المركز الثالث، ويحتاج للإنتصار لتأمين المركز الثالث من المُلاحق بقوة “مانشستر يونايتد”.