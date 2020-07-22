5 حلول جديدة تدعم صفوف البرسا قبل مواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا

نشرت الصحيفة الكتالونية “موندو ديبورتيفو” تقريرا بعنوان “5 حلول جديدة للبرسا في دوري أبطال أوروبا”، حيث من المقرر أن يلتقي البرسا مع نظيره نابولي في الثامن من أغسطس القادم في إياب دور ال 16 من دوري الأبطال، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بتعادل إيجابي بهدف لكل فريق في إيطاليا.

5 حلول جديدة تدعم صفوف البرسا قبل دوري الأبطال

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو أن البرسا اكتسب 5 حلول إضافية ستمثل دعم رائع لصفوف الفريق في دوري أبطال أوروبا، أولها عودة الهولندي فرانكي دي يونج بعد الإصابة، وسيكون هاما للغاية في مواجهة نابولي خاصة وأن البرسا سيفتقد لخدمات كلا من فيدال وبوسكيتس بسبب الإيقاف.

أيضا البرسا استفاد كثيرا من إشراك سيرجي روبيرتو في وسط الميدان فقد كان الفريق أكثر فاعلية مع وجود روبيرتو في وسط الملعب، والشاب ريكي بوتش الذي أثبت نفسه بقوة في تشكيلة البلاو جرانا، وظهر بمستوى رائع للغاية مع الفريق خلال المباريات الأخيرة في الليجا.

كما اكتسب البرسا لاعب شاب قوي في خط الدفاع وهو رونالد آراخو، مع وجود الموهبة الشابة إنسو فاتي والذي يتمتع بشخصية قوية في الميدان وله تأثير كبير في فاعلية هجوم الفريق.