فياريال يتعاقد رسميا مع المدرب أوناي إيمري ليعود مجددا للدوري الإسباني

أعلن النادي الإسباني فياريال التعاقد مع المدرب أوناي إيمري لتولي القيادة الفنية لفريق الغواصات الصفراء، بعد إقالة المدرب السابق “خافيير كاييخا” منذ يومين بالرغم من أنه أنهى الموسم مع الفريق في المركز الخامس وتأهل فياريال لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم القادم.

أوناي إيمري مدربا لفياريال ويعود مجددا للدوري الإسباني

ونشر نادي فياريال عبر موقعه الرسمي على الإنترنت بأن الفريق تعاقد مع المدرب أوناي لمدة 3 مواسم تنتهي في صيف 2023، وكان إيمري قد تعرض للإقالة في شهر نوفمبر الماضي من منصبه كمديرا فنيا للنادي الإنجليزي أرسنال، وخلفه الإسباني ميكيل أرتيتا، ومنذ ذلك الحين لم يتولى إيمري تدريب أي فريق آخر.

وليست هذه المرة الأولى للمدرب أوناي إيمري في الدوري الإسباني، فقد عمل في البداية مع ألميريا، ثم مع فالينسيا، ومحطته الأبرز كانت مع النادي الأندلسي إشبيلية، ومعها حقق إنجازا تاريخيا بتحقيق لقب الدوري الأوروبي لـ 3 مرات على التوالي.

وكان أوناي إيمري قد تولى تدريب باريس سان جيرمان من قبل خلال موسمين، حقق فيهما الدوري الفرنسي مرة وحيدة، وكأس الدوري مرة، وبطولة السوبر الفرنسي مرتين.