تعليق جوارديولا على تتويج جوردان هندرسون بجائزة الأفضل في إنجلترا هذا العام

تُوج جوردان هندرسون قائد البطل ليفربول اليوم بجائزة لاعب العام في إنجلترا بتصويت الصحفيين، وتفوق على كلا من السنغالي ساديو ماني والبلجيكي كيفين دي بروين، وقد قدم هندرسون موسما رائعا مع الريدز انتهى بتتويج ليفربول باللقب بدون أي منافسة من باقي الفرق الإنجليزية.

تعليق جوارديولا على تتويج هندرسون بجائزة الأفضل في إنجلترا هذا العام

وتحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي وصيف الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، واكتفى بأن يقدم التهنئة للاعب جوردان هندرسون على فوزه بالجائزة، وأنه كان مُتيقنا بأن الجائزة ستكون لأحد لاعبي الريدز بكل تأكيد، بالرغم من أن البلجيكي كيفين دي بروين قدم موسما في قمة الروعة مع سكاي بلوز.

وفي المؤتمر الصحفي قبل مباراة السيتي القادمة ضد نوريتش سيتي في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي تحدث بيب جوارديولا حينما سُئل عن تتويج هندرسون بالجائزة، فكان رد جوارديولا بالنص “تهانينا لهندرسون لاعب ليفربول لفوزه بالجائزة، هو لاعب جيد”، ولم يتحدث بيب جوارديولا إطلاقا عن أحقية دي بروين بالجائزة.