ليفربول يحل ضيفا ثقيلا على نيوكاسل في الجولة الختامية من البريميرليج. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة

سوف تُلعب الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي غدا الأحد 26 يوليو، جميع المباريات ستُلعب في نفس التوقيت، وفي هذا المقال سنعرض لكم موعد مباراة ليفربول القادمة ضد نيوكاسل يونايتد، والقنوات الناقلة وترتيب الفريقين.

موعد مباراة “ليفربول VS نيوكاسل” والقنوات الناقلة

ويحل ليفربول بقيادة يورجن كلوب ضيفا ثقيلا على نيوكاسل يونايتد غدا الأحد 26 / 7 / 2020 لحساب مواجهات الجولة الأخيرة في البريميرليج، صافرة المباراة ستنطلق في تمام الساعة 5 مساءا بتوقيت مصر، 6 مساءا بتوقيت السعودية، وتُنقل فعاليات المباراة حصريا ومباشر عبر قناة beIN Sports HD3 بتعليق جواد بده.

وحينما التقى الفريقان في الدور الأول، حقق الريدز انتصارا على نيوكاسل في قلب ملعبه بثلاثية مقابل هدف وحيد، السنغالي ساديو ماني سجل هدفين، وسجل النجم المصري محمد صلاح هدف، بينما جاء هدف نيوكاسل الوحيد في المباراة عن طريق اللاعب يترو فيليمز.

ليفربول في المركز الأول كالعادة، 96 نقطة في رصيد الريدز حاليا، ضاع حُلم كسر حاجز ال 100 نقطة، أما نيوكاسل يونايتد فهو في المركز الثالث عشر برصيد 44 نقطة.