توتنهام يحل ضيفا على كريستال بالاس, تعرف على الموعد والقنوات الناقلة للمباراة

الجولة الأخيرة في الدوري الإنجليزي على مشارف الإنطلاق، الصراع مُشتعل على التأهل لدوري الأبطال والدوري الأوروبي، ويلعب توتنهام مباراته الأخيرة في الموسم ضد كريستال بالاس، وسنحدثكم فيما يلي عن موعد المباراة والقنوات الناقلة لها ووضعية الفريقين في جدول الترتيب.

موعد مباراة “توتنهام VS كريستال بالاس” والقنوات الناقلة

ويحل توتنهام ضيفا ثقيلا على كريستال بالاس في ملعبه “سلهريست بارك” لحساب مواجهات الجولة 38 من الدوري الإنجليزي، المباراة ستُلعب غدا الأحد “26 / 7 / 2020” في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، وتُنقل أحداث المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD8 بتعليق صوتي للمعلق عادل خلو.

مباراة الدور الأول بين توتنهام وكريستال بالاس انتهت باكتساح توتنهام لضيفه كريستال بالاس برباعية نظيفة، سون هيونج مين سجل هدفين، وسجل الأرجنتيني إيريك لاميلا هدف، وسجل المدافع فان أنهولت هدفا بالخطأ في مرماه.

توتنهام ضمن التأهل للدوري الأوروبي، الفريق في المركز السابع حاليا برصيد 58 نقطة، وقادم من فوز هام للغاية في الجولة الماضية على حساب ليستر سيتي بثلاثية نظيفة، أما كريستال بالاس فهو في المركز الرابع عشر برصيد 42 نقطة.