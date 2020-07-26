مانشستر يونايتد يضمن المركز الثالث المؤهل لدوري الأبطال ويُرسل ليستر سيتي للدوري الأوروبي

انتهى الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم، ليفربول البطل، مانشستر سيتي الوصيف، مانشستر يونايتد نجح في تأكيد التأهل لدوري أبطال أوروبا على حساب ليستر سيتي الذي تراجع للمركز الخامس ليتأهل للدوري الأوروبي بدلا من دوري الأبطال، ليكون تشيلسي هو رابع المتأهلين.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي

وأُقيمت المباراة الفاصلة على ملعب كينج باور الخاص بنادي ليستر سيتي، ودخل ليستر المباراة بقوة فهو يريد الفوز لكي يضمن التأهل، ولكن خبرة وشخصية مانشستر يونايتد ظهرت في المباراة، وتمكنوا من الصمود حتى تحصل اليونايتد على ركلة جزاء في الدقيقة 71، تقدم لها كالعادة البرتغالي برونو فيرنانديز ووضعها في الشباك، وقبل نهاية المباراة بلحظات سجل جيسي لينجارد هدفا ثانيا لليونايتد بعد خطأ فادح من الحارس شمايكل.

وبموجب انتصار اليونايتد على ليستر سيتي بهدفين دون رد، يُنهي مانشستر يونايتد الموسم وهو في المركز الثالث برصيد 66 نقطة متأهلا لدوري أبطال أوروبا، مع تشيلسي صاحب المركز الرابع برصيد 66 نقطة أيضا والمتأهل بالطبع لدوري الأبطال، في حين أنهى ليستر سيتي الموسم في المركز الخامس برصيد 62 نقطة مُتأهلا للدوري الأوروبي.