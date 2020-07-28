رسميا .. ديان لوفرين يرحل عن ليفربول مُتجها إلى الدوري الروسي من بوابة سان بطرسبرج

أعلن النادي الإنجليزي ليفربول ظهر اليوم الإثنين 27 يوليو عن رحيل مدافعه الكرواتي ديان لوفرين إلى الدوري الروسي عبر بوابة فريق سان بطرسبرج، في بيان عبر الموقع الرسمي لنادي ليفربول على شبكة الإنترنت، وعبر الحسابات الرسمية للفريق على مواقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك – إنستجرام – تويتر”، ليرحل لوفرين عن صفوف الريدز بعد 6 سنوات قضاها مع الفريق الإنجليزي.

ليفربول يعلن رسميا رحيل ديان لوفرين إلى نادي سان بطرسبرج الروسي

وأعلن النادي الروسي زينيت سان بطرسبرج أنه توصل لاتفاق مع نادي ليفربول من أجل التعاقد مع المدافع الكرواتي ديان لوفرين بعقد يمتد لـ 3 سنوات حتى صيف عام 2023، بصفقة كلفت خزائن النادي الروسي 11 مليون يورو مدفوعة لنادي ليفربول.

ووجه نادي ليفربول خالص الشُكر للاعب لوفرين بعد 6 سنوات قضاها مع الفريق قادما من ساوثهامبتون بصفقة بلغت 20 مليون يورو، وشارك اللاعب مع ليفربول في تحقيق العديد من البطولات أبرزها دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية، والدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المقرر أن يُنهي اللاعب الاختبارات الصحية مع فريق سان بطرسبرج ويُشارك معهم رسميا بداية من الموسم القادم.