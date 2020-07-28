موعد مباراة إنتر ميلان اليوم ضد نابولي والقنوات الناقلة في قمة الأسبوع 37 في الدوري الإيطالي

نُقدم لكم في هذا المقال موعد مباراة إنتر ميلان ضد نابولي اليوم الثلاثاء 28 / 7 / 2020 لحساب مواجهات الأسبوع 37 من الدوري الإيطالي، وما هي القنوات الناقلة لتلك القمة الإيطالية المُرتقبة وترتيب الفريقين في الدوري.

موعد مباراة “إنتر ميلان VS نابولي” والقنوات الناقلة

ويحل نابولي بقيادة المدرب جاتوزو ضيفا ثقيلا على إنتر ميلان بقيادة أنطونيو كونتي في ملعب سان سيرو، في قمة مباريات الجولة رقم 37 من الدوري الإيطالي، المباراة ستُلعب اليوم الثلاثاء 28 من شهر يوليو عام 2020 في تمام الساعة 21:45 بتوقيت جمهورية مصر العربية، 22:45 بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويمكنكم متابعة القمة عبر قناتي بي ان سبورت HD1-HD4 بتعليق عصام الشوالي.

في مباراة الدور الأول بين الفريقين والتي كانت يوم 6 يناير 2020 على ملعب سان باولو، تمكن إنتر ميلان من تحقيق الفوز على نابولي بثلاثية مقابل هدف وحيد، لوكاكو سجل هدفين، ولاوتارو مارتينيز هدف، وسجل ميليك الهدف الوحيد لنابولي.

لقب الدوري الإيطالي حُسم بالفعل ليوفنتوس، ولكن إنتر ميلان يُريد تأكيد المركز الثاني والوصافة، الإنتر مع كونتي في المركز الثاني برصيد 76 نقطة، في حين يحتل نابولي المركز السابع برصيد 56 نقطة.