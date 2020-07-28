آرتور ميلو يُعلن عصيانه على البرسا ويُسافر إلى البرازيل رافضا العودة

كشفت الصحيفة الإسبانية “موندو ديبورتيفو” أن اللاعب البرازيلي أرتور ميلو لاعب برشلونة الحالي أبلغ برشلونة أنه رحل إلى البرازيل في إجازة، ولا ينوي العودة للبرسا للتدريب من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

أرتور ميلو يُعلن عصيانه على البرسا

ويبدو أن البرازيلي آرتور غاضب من عدم إشراكه في المباريات الماضية في الليجا بعد إتمام صفقة إنتقاله ليوفنتوس في صفقة تبادلية أتى على إثرها البوسني ميراليم بيانيش للبرسا قادما من اليوفي، ويعتقد أرتور ميلو أنه لا داعي من وجوده مع الفريق في دوري الأبطال، فهو خارج حسابات المدرب والنادي.

ولكن إدارة البرسا أبلغت اللاعب بأنه قد رحل للبرازيل بدون إذن، وفي حال عدم عودته إلى إسبانيا في موعد التدريبات فسيتم فتح ملفا تأديبيا للاعب.

وتحدثت الصحيفة عن سبب إنزعاج أرتور، بأنه مُستاء من عدم إشراكه مع البرسا في مباريات الدوري بعد إتمام الصفقة التبادلية، في حين أن بيانيتش يُشارك بشكل طبيعي مع يوفنتوس ولا يجلس على دكة البدلاء في جميع المباريات كما يحدث مع أرتور.