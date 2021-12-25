هيريرا: ميسي الأفضل في التاريخ .. وأتمنى بقاء مبابي في حديقة الأمراء

ناشد أندير هيريرا، لاعب متوسط ميدان باريس سان جيرمان، إدارة نادية برئاسة رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، بتجيد عقد الدولي كيليان مبابي الفرنسي، رغم أن الأخير أعلن رفض التجديد مرارا وتكرار، حتى انه صرح علانية برغبته في اللعب مع ريال مدريد، بداية من الصيف الماضي، إلا أن الصفقة لم تتم بسبب رفض ناديه التخلي عن خدماته.

ويلعب هيريرا في صفوف باريس سان جيرمان، منذ صيف 2019، عندما انتقل إلى صفوفه مجانا بعدما انتهى عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذكر خلال لقاء مع صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن النادي يحاول أن يجدد عقد جناحه الفرنسي المتألق: “أتمنى أن يتم هذا الأمر بنجاح، وأعتقد أن متسعا من الوقت مازال أمامنا”.

توقع لاعب وسط مانشستر يونايتد الأسبق، أن يكون مبابي هو اللاعب الأفضل في العالم خلال السنوات المقبلة، وبخاصة أن مسيرة أسطورتي كرة القدم ليونيل ميسي زميله في الفريق وكريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد شارفت على الانتهاء، كما طالب زملاءه بتقديم يد العون لميسي، حتى يستطيع استعادة مستواه مع برشلونة، واصفا إياه بأنه اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم.