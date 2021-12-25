“منهم أزبيليكويتا”.. برشلونة يفكر في 3 أظهرة بعد الأداء المخيب لديست

لم يقدم الدولي الأمريكي سيرجينو ديست ظهير أيمن برشلونة الإسباني، المستوى المطلوب منذ أن تعاقد النادي معه في موسم الانتقالات الصيفية الماضية، وهو ما دفع تشافي هيرنانديز إلى طلب الحصول على خدمات مدافع جديد، من أجل انقاذ موسم النادي الذي فشل في التأهل من دور المجموعات لأول مرة منذ عام 2004، كما يحتل مركز متأخر في الدوري الإسباني.

صحيفة “سبورت” الكتالونية، ذكرت أن التعاقد مع داني ألفيش لن يكون كافيا لتعويض ديست، وبخاصة أنه لن يبقى في النادي أكثر من عام، وبالتالي فإن النادي يفكر في 3 لاعبين للتعاقد مع احدهم في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، على رأسهم الدولي الإسباني سيزار أزبيليكويتا، قائد تشيلسي الإنجليزي، بعدما أعلن رغبته في العودة إلى إسبانيا.

وهناك أيضا نصير مزوراي، لكن تشافي هيرنانديز لديه تخوف من احتمالية عدم تعوده على أجواء اللعب في إسبانيا، لكنه أعلن رغبته في الرحيل عن أياكس، وهو ما جعل برشلونة يفتح باب المفاوضات معه، أما اللاعب الثالث فهو جبريل سيديبي لاعب موناكو، الذي كان يفكر برشلونة في ضمه بعد مشاركته في فوز فرنسا بكأس العالم منذ 3 سنوات وسط أنباء قوية عن رغبته في اللعب مع برشلونة.