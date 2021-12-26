سيد معوض: كيروش ظلم محمد شريف .. وتصريحاته عن أداء المنتخب في كأس العرب غريبة

انتقد سيد معوض لاعب ومدرب منتخب مصر السابق، أداء الفريق في بطولة كأس العرب التي اتحضنتها قطر مؤخرا، وفازت الجزائر بها، بعدما حلّ في المركز الرابع، عقب الخسارة أمام تونس في مباراة نصف النهائي وقطر في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، معترفًا بأن بطولة كأس الأمم الأفريقية لن تكون سهلة.

وقال معوض، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة “الحياة”، إن أداء الفريق كان مخيبا للغاية، كما كانت تصريحات كيروش غريبة للغاية، لأنه يقتنع بأن الأداء كان عظيما: “يعي تماما أن ما حدث في البطولة لم يكن لائقا بمكانة المنتخب المصري، والأداء كان متذبذبا، وللأسف الوضع أصبح مقلقا أكثر من أي وقت مضى”.

وأضاف، أن كأس الأمم الأفريقية ستكون أكثر صعوبة بسببب مشاركة المنتخبات مكتملة الصفوف مثل السنغال والجزائر والكاميرون مستضيفة البطولة ونيجيريا، معتبرا أن بلوغ مصر الدور نصف النهائي في هذه الفترة سيكون أمرا مثيرا للإعجاب، عدما قدم 75% من لاعبيه عرضا مخيبا للآمال في البطولة العربية، مشيرًا إلى أن كيروش ظلم محمد شريف بعدما جعله يشارك في مركز الجناح بدلا من رأس الحربة، واعتمد على مروان حمدي بدلا منه.