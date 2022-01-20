مباراة ارسنال وليفربول في نصف نهائي الدوري الانجليزي 2022 على موقع يلا شوت

من المنتظر أن تدور اليوم مباراة القمة المنتظرة بين ارسنال وليفربول المؤجلة ، وذلك ضمن إياب الدور نصف النهائي من منافسات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم على أرضية ملعب إستاد الإمارات ، والتي سيتم عرضها على موقع يلا شوت كالعادة، وهو لقاء مؤجل منذ يوم 5 يناير الماضي بسبب كوفيد 19 المستجد.

وكان لقاء الذهاب الذي دار على ملعب الآنفيلد قبل أسبوع من الآن ، قد إنتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف في لقاء شهد حالة طرد في صفوف المدفعجية ممثلة في جرانيت تشاكا.

وسيكون الفائز من مباراة ليفربول وارسنال على موعد في النهائي مع نادي تشيلسي ، والأخير الذي تمكن من تحقيق الإنتصار بنتيجة ثلاث أهداف دون مقابل ذهابا وإيابا على حساب توتنهام.

غيابات مهمة بصفوف الناديين في اللقاء

وسيكون الفريقان منقوصين من نجمي المنتخب المصري محمد صلاح نجم الريدز ، ومحمد النني نجم الجنرز المشاركين في نهائيات كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

وكان لقاء الذهاب الذي كان مقررا أن يقام يوم الخميس الماضي قد تأجل بعد إرتفاع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف الريدز ، ما جعل إدارة ليفربول تتقدم بطلب رسمي إلى الرابطة من أجل تحديد موعد جديد للمباراة.

وفي تصريحات له ، ذكر مساعد المدير الفني الألماني يورجن كلوب بيب ليندرز أن مواجهة آرسنال ستكون من أجل تحقيق الإنتصار ، وهو أمر من الممكن أن يتم سواء في تسعين دقيقة أو في 120 دقيقة أو من خلال ركلات الجزاء ، وبالتالي هناك حاجة ملحة لتحقيق الإنتصار.

وأضاف مساعد المدرب أن هناك رغبة في جعل جماهير الريدز سعداء من خلال تحقيق الإنتصارات والذكريات الطيبة ، وهو الأمر الذي يحدث حاليا في بداية هذا العام وإمكانية الوصول إلى ملعب ويمبلي في النهائي.

وحول عودة تياجو ألكانتارا ، ذكر المدرب أن هناك أمل في عودة اللاعب بعد فترة التوقف الدولية ، وبالتالي من الممكن أن يكون في جاهزيته خلال مباراة كارديف في مسابقة الكأس.

وأضاف المدرب أن هارفي إليوت مازال متشبثا بالعقلية الكروية وهو من اللاعبين الذين يدخلون مباشرة لأجواء المباريات ولا يطرقون الباب ، مؤكدا أن العودة أمر مميز وسيكون هناك عمل لإستعادة سالف العهد معه.

التشكيلة المتوقعة للفريقين

ومن المنتظر أن يدخل ارسنال بتشكيلة تتكون من رامسديل في حراسة المرمى ، مع رباعي الدفاع سدريك سواريز وبن وايت وجابرييل وكيران ترني ، أما خط الوسط فسيكون مكونا من الثلاثي لوكانجا وروب هولدينغ وساكا ، مع ثلاثي الهجوم المميز لاكازيت ومارتينيلي ونيكيتاه.

أما نادي ليفربول فسيدخل بتشكيل تتكون من أليسون بيكير في حراسة المرمى ، والرباعي أرنولد وجويل ماتيب وفيرجيل فان دايك وروبرتسون ، مع ثلاثي الوسط فابينيو وهندرسون وميلنز ، وثلاثي الهجوم دييجو جوتا وفيرمينيو ومينامينو.