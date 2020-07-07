سامسونج تطرح شاحن لاسلكي يعقم الأجهزة عن طريق الأشعة الفوق بنفسيجية

تفشي فيروس كورونا حول العالم جعل الشركات تفكر في كيفية التعايش مع الفيروس التاجي الجديد مما دفع شركة سامسونج العالمية الى الاعلان عن شاحن لاسلكي يقوم بشحن الهاتف وتعقيمه عن طريق الأشعة الفوق بنفسجية التي هبت علمياً على قدرتها على قتل 99% من الميكروبات والفيروسات ولكن غير مؤكد، علمياً مدى تأثيرها على الفيروس التاجي يعمل الشاحن بقوة 10 واط .

اعلان سامسونج عن شاحن لاسلكي قادر على التعقيم

وفرت شركة سامسونج الشاحن اللاسلكي الجديد في الأسواق الالمانية والرومانية وسنغافورة مقابل 65 دولار أمريكي وصرحت الشركة بمناسبة إطلاق ذلك الشاحن الجديد قائلة ” أصبحت النظافة الشخصية في عالم اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، و للمساعدة في مكافحة انتشار البكتيريا والجراثيم، فإننا نقدم جهاز التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية الجديد مع ميزة الشحن اللاسلكي ” .

يتم تشغيل الأشعة الفوق بنفسجية لمدة عشر دقائق فقط لمنع اتلاف الجهاز ويتم إيقاف التشغيل تلقائياً في حالة استمرار تشغيلها وتؤكد الشركة أن هذا التعقيم لا يغني عن غسل اليدين وتعقيمها باستمرار والحفاظ على التباعد الاجتماعي بكافة الإجراءات والتدابير الصحية.