سوني تطرح مكيف شخصي بحجم الهاتف

قامت شركة سوني بتقديم احدث اختراعتها في الاجهزة الكهربائية لتقدم مكيف هواء بوزن 1 كجم وحجم الهاتف المحمول ليوضع في طوق القميص ويعمل على تبريد حرارة الجسم كما أعلنت الشركة عن قيامها بابتكار قمصان تتناسب مع المكيف حيث يتم وضع جيب عند الطاقة ليوضع بها مكيف الهواء ويمكن ضبط المكيف عن طريق تطبيق عبر الهاتف الذكي حيث يستطيع الجهاز تبريد أو تدفئة الجسم حيث إذا تم تفعيله على أقصى درجة تبريد فيستطيع تبريد الجسم بمقدار 13 درجة مئوية خلال خمس دقائق وفي حالة ضبطه على اقصى طاقة التدفئة فيستطيع تدفئة الجسم بمقدار 8 درجات مئوية.

مكيف سوني الشخصي الجديد

يستطيع ذلك المكيف العمل لمدة ساعة ونصف متواصلة ولكن من أكثر عيوبه هو احتياجه إلى ساعتين كاملتين للشحن من جديد تم توفير الجهاز في الأسواق بسعر يبلغ 130 دولار امريكي كانت الشركة أعلنت عن الجهاز لأول مرة في العام الماضي نعلنه توافره تزامناً مع انطلاق دورة الالعاب الاولمبية ولكن تأجيل الدورة بسبب جائحة كورونا مما دفع الشركة الإعلان عنه الآن.