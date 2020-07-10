احذر تثبيت تحديث iOS14 التجريبي.. تعرف على السبب

اصدراً شركة آبل اليوم الإصدار التجريبي من نظام التشغيل iOS 14 الجديد الذي قامت فيه بتحسين العديد من وظائف الايفون والايباد وبشكل خاص تحسين الخصوصية ومن المقرر إصدار نظام التشغيل iOS 14 بشكل رسمي خلال شهر سبتمبر الماضي وتم إتاحته الآن بشكل اختياري واصبح بامكان الجميع ممن يملكون اجهزة ابل تنزيله والمشاركة في التجربة والتعبير عن السلبيات لمساعدة الشركة في تجنبها قبل إصدار التحديث بشكل رسمي ولكن هناك عدة عواقب سوف تواجها في حالة اعتمادك لنظام التشغيل الجديد تعرف عليها خلال السطور التالية.

أسباب تمنعك من تثبيت iOS 14 الآن

تعطيل بعض التطبيقات

سوف يؤدي تفعيل نظام التشغيل الجديد قبل إصداره رسمياً لوجود بعض الخلل في التطبيقات المختلفة لعدم اعتماد، الرموز الجديدة بين نظام التشغيل والتطبيقات .

بند تحسين البطارية يفعل آخر شئ

يبحث دائماً المستخدم عند تحديث نظام التشغيل عن المزايا الجديدة التي سوف يضيفها على تحسين البطارية ولكن يأتي بند تحسين البطارية اخر شئ حيث من المتوقع عدم تفعيله قبل سبتمبر القادم.

تجنب العشوائية وإعادة تشغيل الهاتف تلقائياً

بسبب عدم اعتماد التحديث الاخير قد يؤدي ذلك للعديد من المشاكل والعشوائية في تشغيل الهاتف ولن يتم إصلاحها حتى يتم اصدار التحديث رسمياً .

صعوبة العودة إلى نظام التشغيل القديم iOS 13

في حالة رغبتك في العودة إلى نظام التشغيل السابق سوف تواجهه مشكله وهي، انه يجب عليك اعادة ضبط المصنع وخسارة كل ما على هاتفك.