فيسبوك يدرس حظر الاعلانات السياسية قبل الانتخابات الأمريكية في نوفمبر القادم

خرجت تقارير مختلفة تفيد قيام شركة فيسبوك بدراسة إلغاء ومنع الاعلانات السياسية على شبكتها خلال فترة الانتخابات الامريكية التي مقرر إقامتها في الثالث من شهر نوفمبر القادم ولم تعلق الشركة بهذا الشأن بشكل رسمي ، وتأتي فكرة بعد توجيهه العديد من الانتقادات لإدارة الفيسبوك واتهامها بالسماح للسياسين بتداول الأخبار الكاذبة ويهدف منع الاعلانات السياسية التي منع تداول الأخبار المضللة التي من شأنها التأثير على المواطنين أثناء قيامهم بالتصويت ولكن من جهه اخري من الممكن أن يؤثر حظر الاعلانات على الحملات الإعلانية للمرشحين .

فيسبوك تدرس الغاء الاعلانات السياسية

أعلن مالك شركة فيسبوك في وقت سابق عن رفضت فكرة حظر الاعلانات السياسية وبرر ذلك بأن الحظر سوف يؤدي الى حظر الآراء وهو لا يرغب بذلك وجاء ذلك التصريح بعد قيام منصة تويتر بحظر الاعلانات السياسية في العام الماضي.

يذكر أن حملة المرشح جو بايدن قد، طالبت إدارة الفيسبوك بمراقبة المحتويات التي تنشر عبر المنصة حيث قال عبر تغريدة علي حسابه الشخصي “تذكير ضروري بأن مشاكل فيسبوك تتعلق بنسبة 80 في المئة بالمحتوى غير المدفوع، وهذا يعني أن أي شيء تفعله المنصة بشأن المحتوى المدفوع هو محاولة لإلهاء”.