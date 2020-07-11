إضافة ميزة فقاعات الدردشة لنظام أندرويد 11 تعرف على كيفية تفعيلها

قام الاصدار التجريبي من نظام التشغيل اندرويد 11 بإضافة ميزة جديدة لتسهيل الرد السريع على المحادثات في التطبيقات المختلفة دون الحاجة إلى الدخول في تطبيق والخروج من آخر وهي ميزة Chat Bubbles أو فقاعات الدردشة التي تشبه إلى حد كبير ميزة Chat Heads التي يتمتع بها تطبيق ماسنجر التابع للفيسبوك ومن خلال السطور التالية سوف نقوم بشرح كيفية تفعيل الميزة على هاتفك واستخدامه.

كيفية استخدام فقاعات الدردشة في أندرويد 11

للاستمتاع بالخدمة بعد، تفعيل نظام تشغيل اندرويد 11 عليك القيام بعدة خطوات وهي :-

عند الحصول على إشعار جديد اسحب الشاشة للاسفل لإظهار شعار.

اضغط على رمز الدائرة الذي يظهر في جهة اليسار من الرسالة.

سوف يتم تحويل جميع المحادثات الخاصة بهذا التطبيق على شكل فقاعات تظهر في جانب الشاشة.

لكي تقوم بتثبيت ميزة فقاعات الدردشة عليك القيام بالتالي :-

فتح الفقعة والضغط على أيقونة Manage .

الضغط على ايقونة بلس + لاضاقة المحادثات الجديدة.

ولكي تقوم بازالة الفقعة من الشاشة الرئيسية عليك القيام بالتالي :-