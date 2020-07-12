بدء التصنيع التجريبي لعدسات نضارات الواقع المعزز من أبل

تتعاون شركة ابل الامريكية مع شركة فوكسكون التايوانية لتطوير عدسات نظارة تعزيز الواقع لتصبح العدسات شبه شفافة ويأتي ذلك التعاون على الرغم من خمول الإنتاج والنشاط التجاري في معظم الشركات بسبب جائحة كورونا التي فرضت العديد من السياسات الجديدة مثل تقليل العمالة للحفاظ، على التباعد الاجتماعي ولكن ذلك الخمول لم يؤثر علي. مخططات شركة آبل لإنتاج النضارة المعززة للواقع.

إنتاج عدسات معززة للواقع من أبل

منتظر ان يتم إنتاج العدسات والاعلان عنها في الاسواق خلال عام أو عامين حيث نمر الآن بمرحلة التصنيع التجريبي بعد العمل على تصنيعها منذ ثلاث سنوات والعدسات تعد من أهم عناصر الاجهزة التي ترتدي علي الرأس .

حتى الآن غير معروف سبب إنتاج تلك العدسات هل هي مخصصة نظارات الواقع المعزز التي سوف يتم الاعلان عنها في عام 2022 ام انها مخصصة الي Apple Glasses التي من المنتظر إطلاقها في الأسواق في عام 2023 .

تستخدم تلك العدسات لتقديم صورة مجسمة ويتم تصنيعها من عدة طبقات شديدة الرقة ويجب صنعها في غرف معقمة ولا تحتوي على أي غبار لضمان جودة التصنيع.