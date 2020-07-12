تعرف على طريقة تثبيت المحادثات النصية في تطبيق الرسائل في iOS 14

أضاف نظام تشغيل iOS 14 الجديد ميزة تثبيت الرسائل لتسهيل الوصول إلى المحادثات الهامة عن طريق تثبيتها لتصبح اعلى التطبيق خاصة وان كنت من اصحاب المحادثات الكثيرة وتريد اختصار الوقت والوصل لمحادثات معينة بشكل سريع حيث أتاح نظام التشغيل الجديد إمكانية تثبيت تسع محادثات في وقت واحد و سنشرح خلال السطور التالية كيفية تثبيت المحادثات في نظام التشغيل

كيفية تثبيت المحادثات النصية في تطبيق الرسائل في iOS 14

لتثبيت الرسائل في نظام التشغيل الجديد iOS 14 عليك القيام بهذه خطوات وهي كالتالي :-

قم بفتح تطبيق الرسائل في هاتفك آيفون.

قم بالبحث عن المحادثة التي تريد تثبيتها ثم قم بالضغط عليها مطولًا.

اختر من القائمة خيار (Pin) ثم قم بادخال اسم الشخص الذي تريد تثبيت المحادثة الخاصة به .

وبذلك يكون تم تثبيت المحادثة ومتاح لك القيام بذلك مع تسع محادثات مختلفة سواء محادثات فردية أو مجموعات.

في حالة رغبتك في ازالة التثبيت من محادثة ما عليك الضغط علي المحادثة مطولاً واختيار unpin من القائمة.