أوبو تنتج شاحن بقوة 125 واط قادر على شحن بطاريتك خلال خمسة عشر دقيقة

تتميز شركة أوبو بإنتاج تقنية شحن متفوقة حيث تعد الأكثر تميزاً في السوق حاليا ً فهي قادرة على شحن بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير خلال ثلاثون دقيقة فقط ويعد هذا رقماً قياسياً مقارنة بباقي الشركات ولكن الشركة لم تكتفي بذلك القدر فقد فقد أعلنت على حسابها الشخصي علي تويتر عن طرح شاحن سريع بقوة 125 واط في الخامس عشر من يوليو الجاري قادر على شحن البطارية في خلال خمسة عشر دقيقة .

إطلاق شاحن سريع قريباً في الأسواق

قامت ايضاً شركة Vivo الشركة الشقيقة لشركة أوبو عن قيامها بإطلاق هواتف جديدة تحمل علامة iqoo وتستخدم شواحن سريعة بقوة 120 واط قادرة على شحن البطارية بنسبة 50% خلال خمس دقائق وشحنها بنسبة 100% خلال خمسة عشر دقيقة.

برغم من المميزات الرابعة للشحن السريع إلا أنه قد يؤثر على عمر البطارية حيث أثبتت التجارب التي أجرتها شركة أوبو بهاتف Reno Ace 2 بالشحن السريع بقوة 65 واط قد تأثرت البطارية بعد 800 دورة شحن وانخفضت سعة البطارية لتصبح 91% ويعد ذلك جيداً الا ان هناك مخاوف عدة من استخدام الشوان فوق ال 100 واط أن تؤثر بشكل كبير على عمر البطارية.