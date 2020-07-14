أحذر النسخة المعدلة من الواتساب تعرف على السبب

يقوم العديد من المطورين بإصدار نسخة معدلة من تطبيق المراسلة الفورية الأشهر حول العالم واتس اب ولكن قام موقع WaBetaInfo الشهير بتحذير المستخدمين من استخدام تلك النسخة المعدلة حيث يكون حسابك اكثر عرضة لهجمات الوسيط MITM وأكثر عرضة لاختراق الخصوصية وسياسات الأمن المعروفة حيث كتب الموقع على حسابه الشخصي على تويتر ” لا يعد استخدام الإصدار المعدل من واتس آب حلًا لخصوصيتك وأمانك، قم بتنزيل أحدث إصدار عام لنظام التشغيل من على الموقع الرسمي ” .

احذر تنزيل الاصدار المعدل من الواتساب

النسخة المعدلة تعني هي النسخة الاصلية ولكن تقبل تعديلات المطورين من كافة أنحاء العالم ويتوافر داخل تلك النسخة العديد من المميزات الغير متوافرة في النسخة الاصلية وحذر الموقع من استخدام تلك النسخة المعدلة مبرراً أن يمكن لمنشئي المحتوى تغير النصوص الخاصة بك والنصوص التي قمت بارسالها مما لا يحافظ علي أمان وخصوصية الصلب الخاص بك.

قام المقوع ايضاً بتحذير المستخدمين من قيام الواتساب بايقاف الحساب الخاص بك مؤقتاً كما أكد الموقع أنه برغم توافر اكثر من عشرين ميزة في النسخة المعدلة عن النسخة الأصلية ولكن الأمر لا يستحق المخاطرة.