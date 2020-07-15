تعرف على خمس أسباب تحافظ على عمر الهاتف

مع ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة يبحث الكثيرون عن الطرق تمكنهم من الحفاظ علي العمر الافتراضي للهاتف لكي يستطيع أن يعيش أطول فترة ممكنة وخلال هذا المقال نرصد إليك عزيزي القارئ خمس وسائل فعالة اتباعها يؤدي إلى إطالة العمر الافتراضي للهاتف المحمول.

خمس طرق لإطالة العمر الافتراضي للهاتف

تحديث نظام التشغيل والتطبيقات على الهاتف

تحديث البرامج ونظام التشغيل يؤدي الى اصلاح الاخطاء المتواجدة في البرامج ونظام التشغيل وتحسين أدائها مما يحافظ على الهاتف بسبب تجنب المشاكل التي من الممكن مواجهتها في الأنظمة القديمة.

مسح التطبيقات التي لا يتم استخدامها

يجب عليك ترك مساحة فالهاتف خالية وعدم جعل الذاكرة ممتلئة طوال الوقت للحفاظ على طاقة الهاتف ومن اهم اسباب اطالة عمر الهاتف الافتراضي.

تجنب الشواحن الغير اصلية

دايماً ما تسبب الشواحن الغير اصلية والمقلدة في تعطيل الاجهزة وتقليل عمرها الافتراضي فيجب دائماً استخدام الشاحن الأصلي للحفاظ على العمر الافتراضي للبطارية.

عدم ترك الشاحن في الهاتف أثناء الاستخدام وبعد ملء البطارية

من الأخطاء الشائعة ترك الهاتف على الشاحن طوال الوقت او استخدامة اثناء الشحن بسبب التأثير على عمر البطارية.

عدم ترك الهاتف يرتفع حرارته

يرتفع درجة حرارة الهاتف خاصة في الصيف وترك الهاتف حرارته ترتفع يؤدي إلي قصر عمر البطارية.