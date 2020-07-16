تعرف على كيفية إخفاء حالات واتساب أو إظهارها لجهات اتصال محددة

يوفر تطبيق المراسلة الفورية ااول فالعالم واتساب ميزة مشاركة القصص اليومية عبر ميزة status او الحالة ويتم مشاهدة تلك القصص المشاركة التي يستخدمها حول العالم أكثر من نصف مليار شخص يومياً ، و تتميز تلك الميزة بأن يستطيع مشاهدة الحالة التي تشاركها كل من تسجيل أرقامهم ويسجلون ارقامك وذلك في الحالة الافتراضية ولكن يرغب الكثيرون في عدم مشاركة حالتهم مع جميع جهة الاتصال لذلك نوفر خلال هذا التقرير طريقة تحديد الراغب في مشاهدتهم للحالة الخاصة بك.

كيفية إخفاء حالات واتساب أو إظهارها لجهات اتصال محددة

تحديد جهات اتصال محددة تشاهد الحالة الخاصة بك على الواتساب عليك القيام بالخطوات التالية :-

فتح تطبيق واتساب .

الضغط على الثلاث نقاط يمين الشاشة واختيار الاعدادات او Settings.

اختيار أيقونة الحساب Account .

اختيار الخصوصية Privacy .

اختيار من يستطيع أن يرى معلوماتي الشخصية .

اختيار أيقونة الحالة أو status.

الاختيار ما بين الثلاث اختيارات التي سوف تظهر وهي :-

1- جهات اتصالي my contacts وفي تلك الحالة سوف يرى جميع من تسجيله في جهة الاتصال الحالات التي تشاركها.

2- جهات اتصالي باستثناء My contacts except وفي تلك الحالة سوف تشارك حالتك مع جميع جهات الاتصال باستثناء اشخاص تقوم باختيارهم.

3- المشاركة فقط مع Only share with وفي تلك الحالة سوف تشارك قصتك مع أشخاص تقوم انت بتحديدها.