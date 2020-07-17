أقتراحات لجعل تويتر بأشتراك سنوي بقيمة 50 دولار

عبر الكثيرون من مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي تويتر عن انزعاجهم من قيام التطبيق بعرض العديد من الاعلانات مما دفع الشركة إلى التفكير في تقديم نسخة التطبيق بدون اعلانات ولكن باشتراك سنوي لتعويض عائد الاعلانات حيث ان الشركة نجحت في حصد 1.6 مليار دولار من الاعلانات خلال عام 2019.وتحتاج الشركة لكسب الأموال حيث يتوقع تحقيق الفارق عن طريق الاشتراك السنوي للمستخدمين.

تويتر تدرس إمكانية فرض اشتراك سنوي

ارتفاع إيرادات تويتر خلال الربع الأول من هذا العام حيث حققت مكاسب تتجاوز 807 مليون دولار علي رغم تفشي فيروس كورونا وخسارة معظم الشركات حيث بذلك تكون شركة تويتر قد حققت نمو يقترب من 3% .

كان المدير المالي السابق لمنصة تويتر أنتوني نوتو قد، رفض فكرة جعل تويتر باشتراك سنوي مؤكداً على ضرورة الحفاظ على مجانية التطبيق مع اضافة بعض المميزات المدفوعة تطبيق tweetDeck التابع لتويتر مما يعوض الاعلانات دون المساس بالمستخدم الأصلي لتويتر كما اكد على ضرورة الحفاظ علي المحتوي الاصلي لتطبيق لجميع المستخدمين.