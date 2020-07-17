كيفية أرسال رسالة صوتية عن طريق سيري في نظام iOS14 الجديد

قامت شركة آبل في آخر تحديث لنظام iOS 14 بتفعيل عدة مميزات منها عدم استحواذ سيري على الشاشة كاملة عند اعطاء امر صوتي لها فأصبحت سيري تظهر في نافذة صغيرة في اسفل الشاشة كما اصبح بامكانك اعطاء سيري أمر بإرسال رسالة صوتية الي احد جهات الاتصال لديك حيث كان في السابق، يرسل سيري رسائل صوتية فقط لمالكي تطبيق Imessage ولكن في تحديث نظام التشغيل الجديد اصبح بامكانك ارسال رسالة صوتية عن طريق سيري لمالكي هواتف الاندرويد ايضاً .
طريقة ارسال رسالة صوتية عن طريق سيري
عليك القيام بعدة خطوات لتقوم بمهمة إرسال رسالة صوتية عن طريق سيري وهي كالتالي :-
- قم باستدعاء الأمر الصوتي عن طريق قول Hey sirI.
- أطلب ارسال رسالة صوتية الي احد جهات الاتصال الراغب فيها.
- يتأكد سيري من جهة الاتصال وفي حالة التشويش سيعرض الجهات التي يشك بها لتختار بينهم .
- بعدما يقول سيري حسنا تسجيل عليك البدء في تسجيل الرسالة التي ترغب بها.
- عند انتهائك من تسجيل الرسالة عليك التوقف عن الكلام لبضعة ثواني وسيفهم سيري.
- بعد الانتهاء من التسجيل ستظهر ثلاث رسائل وهي ارسال او تشغيل او الغاء وعليك الاختيار بينهم.