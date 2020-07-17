كيفية أرسال رسالة صوتية عن طريق سيري في نظام iOS14 الجديد

قامت شركة آبل في آخر تحديث لنظام iOS 14 بتفعيل عدة مميزات منها عدم استحواذ سيري على الشاشة كاملة عند اعطاء امر صوتي لها فأصبحت سيري تظهر في نافذة صغيرة في اسفل الشاشة كما اصبح بامكانك اعطاء سيري أمر بإرسال رسالة صوتية الي احد جهات الاتصال لديك حيث كان في السابق، يرسل سيري رسائل صوتية فقط لمالكي تطبيق Imessage ولكن في تحديث نظام التشغيل الجديد اصبح بامكانك ارسال رسالة صوتية عن طريق سيري لمالكي هواتف الاندرويد ايضاً .

طريقة ارسال رسالة صوتية عن طريق سيري

عليك القيام بعدة خطوات لتقوم بمهمة إرسال رسالة صوتية عن طريق سيري وهي كالتالي :-