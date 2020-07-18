فيسبوك تواصل معركتها ضد مخترقي الواتساب

حكمت البوم المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا باحقية الفيسبوك في الاستمرار بدعوته القضائية ضد مجموعة ( NSO Group) المتهمة بالتجسس على مستخدمي تطبيق واتساب حيث قامت شركة تلك الشركة باستغلال ثغرة أمنية في الواتساب لنشر برامج تجسس خاصة بها لتجسس على نشطاء سياسيين وصحفيين ونشطاء حقوق إنسان وقامت شركة الفيسبوك برفع دعوة قضائية في العام الماضي ضدها.

استمرار دعوة الفيسبوك ضد شركة التجسس

قتلت مجموعة NSO Group التي تنتمي إلى الكيان الصهيوني ينفي مزاعم الفيسبوك ورفض الدعوى المقدمة ضدهم لتحكم اليوم المحكمة الفيدرالية برفض مطالب المجموعة والسماح للفيسبوك باستمرار القضية.

وعلق المتحدث الرسمي باسم شركة الواتساب حول هذا القرار قايلاً “نحن سعداء بقرار المحكمة الذي يسمح لنا بالمضي قدمًا في ادعاءاتهم بأن (NSO Group) قد اشتركت في سلوك غير قانوني” .

موكداً ان ذلك القرار يساعد على كشف المجموعة أمام العالم.

يذكر أن القاضي قد رفض ما يسمى بالحصانة السيادية التي حاولت الشركة استخدامه لرفض الدعوة.

وعلق المتحدث الرسمي باسم مجموعة NSO Group قائلا ” الفريق القانوني يراجع قرار المحكمة وتُستخدم تقنيتنا لإنقاذ الأرواح ومنع الإرهاب والجريمة في جميع أنحاء العالم ونظل واثقين من أن سلوكنا مشروع ” .