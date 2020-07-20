تعرف على أفضل التطبيقات الخاصة بنظام تشغيل iOS واندرويد خلال الاسبوع

ننشر خلال هذا المقال افضل التطبيقات المتاحة ومتوفرة مجاناً سواء كانت تطبيقات العاب او تطبيقات اخرى على نظام التشغيل أندرويد وiOS لكي تتمكن من الاستفادة من تلك التطبيقات بشكل كبير حيث تتميز بعدم عرض العديد من الاعلانات او غيرها من الرسائل المزعجة.

أفضل تطبيقات هذا الأسبوع

تطبيق Aurel

يأتي ذلك التطبيق في صدارة التطبيقات الأفضل متاح لنظام تشغيل اندرويد 5.0 ونظام iOS 8.0 فيما اعلي مساحته تبلغ خمسة وعشرون ميجا يعمل علي، انشاء مذكرات يومية توصف حالتك العاطفية عن طريق الرموز التعبيرية حيث متاح إليك خمس رموز للتعبير عن حالتك النفسية والعاطفية.

تطبيق Hellfire

هي لعبة مستوحاة من الألعاب القديمة مثل quake ويمكن تنزيلها على أجهزة الاندرويد بدءا من الإصدار 7.0 وانظمة تشغيل iOS بدء من اصدار 13.0 وحجمها يبلغ مائة ميجا بايت.

تطبيق Twobird

هو تطبيق يدير حسابك علي جميل تستطيع من خلاله ارسال رسائل الكترونية او ادارة حسابك عن طريقه ومتاح التطبيق لنظام التشغيل أندرويد 5.0 و iOS 12.0 ومتاح بمساحة تبلغ الخمسون ميجابايت.