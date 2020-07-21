هناك عدة مميزات في تطبيق واتساب التطبيق الاول في المراسلة الفورية التي يستخدمها معظم الأشخاص حول العالم ومن افضل المميزات المتوفرة هو مشاركة موقعك مع اصدقائك او مع افراد العائلة وبعض الأشخاص يرغبون احياناً بالاحتفاظ خصوصيتهم وعدم مشاركة مواقعهم مع الغير لذلك تم توفير طريقة تقوم من خلالها مشاركة موقعك المزيف بدل الموقع الحقيقي وسوف نشرح خلال هذا التقرير كيفية تفعيل ميزة مشاركة الموقع المزيف.

كيفية مشاركة موقع مزيف على الواتساب

مشاركة موقع مزيف على الواتساب فورياً عليك القيام بعدة خطوات وهي :-

تنزيل موقع GPS Emulator من تطبيق جوجل بلاي .

الدخول الى اعدادات الهاتف.

الضغط على ايقونة المطور Developer Options .

الضغط على تحديد موقع وهمي Select mock location app.

الدخول إلى التطبيق وكتابة الموقع الذي تريد مشاركته في البحث .

تفعيل الموقع عن طريق الضغط علي الزر الاخضر.

ادخل علي الواتساب وقم بمشاركة موقعك وسوف يتم مشاركة الموقع الوهمي الذي قمت بكتابته.

يرجي عدم استخدام تلك الميزة إلا في الضرورة للحفاظ على خصوصيتك وليس لاي اغراض اخري.