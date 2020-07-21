تعرف علي كيفية عمل البرامج الضارة على الاندرويد وعلامات وجودها

توجد العديد من البرامج الضارة التي تصيب هواتف الاندرويد منا يجبر البعض لاستخدام تطبيقات لمنع تلك البرامج الضارة من الوصول لبيانات الهاتف والأضرار بالهاتف ومن أشهر تلك التطبيقات هو تطبيق Ads Blocker الذي اكتشف مؤخراً انه ايضاً برنامج ضار وتعتمد تلك البرامج الضارة على جمع الأموال عن طريق الاعلانات.

كيفية عمل البرامج الضارة

تعمل البرامج الضارة وتعتمد على أسلوبين أشهرهم هو أسلوب جعلك تعطي لهم الإذن للوصول لشيء ما بينما تلك الأذون تؤدي إلى وصولهم لمعلومات حساسة عنك مثل برنامج Ads Blocker الذي تعطي إليه الاذون لمنع الاعلانات ولكنه يستطيع من خلالها الوصول الى كافة المعلومات ويقوم بعرض اعلانات في تطبيقات أخرى عن طريق ترشيحاته.

النوع الثاني يتم استخدامه بعد النقر، على علامة موافق عند طلب الأذن وتعمل البرامج دون ملاحظة منك.

هناك عدة مؤشرات على وجود برامج، ضارة على هاتفك أول علامة هي :-

نفاذ البطارية بشكل سريع .

وجود تطبيقات لم تقم بتنزيلها.

تختلف أهداف البرامج الضارة إنما اشهر أهدافها خي، :-