شركة فيسبوك وانستجرام تنشغلان بالتحيز العنصري

قامت شركة فيسبوك بإنشاء شركة داخلية متخصصة في التدقيق لمنشورات فيسبوك وانستجرام للحد من ظاهرة التمييز العنصري حيث تريد الشركة معرفة مدى تأثير خوارزميات الذكاء الاصطناعي على السود واللاتينيين حيث صرح المتحدث الرسمي باسم الفيسبوك تعليقاً على هذا الشأن قايلاً” إن الفرق مكلفة بضمان العدالة والإنصاف في تطوير المنتجات في كل ما تقوم الشركة به” موكداً على مواصلة الشركة العمل لضمان عدم تعرض أي شخص للعنصرية أو تحيز ضده على المنصة الاجتماعية الاشهر علي مشتري العالم .

فيسبوك وانستجرام تحاربى التحيز العنصري

قررت شركة الفيسبوك الرضوخ إلى مطالب بمحاربة العنصرية وذلك بعد وجود العديد من الاحتجاجات منذ أواخر مايو الماضي على العنصرية وذلك بعد مقتل جورج فلويد وتدشين حركة Stop Hate For Profit التي نظمتها منظمات لحقوق الإنسان تهدف إلى مقاطعة الفيسبوك اعللنياً لحين وضع حد للعنصرية التي تحدث على منصتها.

مما دفع الرئيس التنفيذي لشركة انستجرام المملوكة الي الفيس بوك للاعلان بتعهد لمحاربة تلك الأشكال من العنصرية على منصته وصرح قائلا ” قمنا بالكثير من العمل لفهم تأثير منصتنا على المجموعات المختلفة بشكل أفضل وساعدنا هذا في الوصول إلى ما نحن عليه اليوم وأعتقد أن هناك المزيد للقيام به عبر بعض المجالات الرئيسية التي تتناسب مع التزامات الشركة الأوسع نطاقًا” .

يذكر أن منصة الفيس بوك تسمع بالعديد من الممارسات العنصرية مثل السماح المعلن باستبعاد، فيه ما عند الاعلان عن وظائف او سكن كنا لا تتخذ موقف من التصنيفات العرقية.