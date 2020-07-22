تعرف على كاميرا Periscope القادمة من آيفون في عام 2022

تفكر شركة ابل بشكل كبير في ادخال كاميرا Periscope إلى هواتف ايفون الجديدة لعام 2022 وذلك وفقاً للتقارير الصادرة من مينج تشي كو المحلل الموثق حيث من المتوقع أن تساهم شركة Semco بتركيز الصورة في هواتف الايفون الجديدة لهذا العام كما اكدت التقارير ان الشركة سوف توفر أيضا كاميرات Periscope المقربة.

ايفون تستخدم كاميرا Periscope

تعتمد شركة آبل على تعدد الموردين لقطاع الغيار المختلفة لهم وذلك بهدف زيادة المنافسة وتقليل التكلفة ورفع جودة المنتجات وتعمل كاميرات بيريسكوب على تقريب الصورة مع الحفاظ على جودتها ومن المنتظر عدم إبرازها من الهاتف وتهدف تلك الكاميرات لجعل العمق المادي في اعلي مستوي له.

يذكر أن ذلك النوع من الكاميرات تم استخدامه من قبل الشركات الصينية التي أصدرت هواتف علي قدرة تكبير ×5 ومن بعدها قامت شركة سامسونج في هاتف Galaxy S 20 Ultra الصادر هذا العام باستخدامها بينما توقفت شركة أبل منذ إصدار ايفون 7 بلس والذي كان له قدرة تكبير ×2 بينما تهدف شركة أبل باستخدام تلك الكاميرا في هواتف 2022 على أن تكون قدرة التكبير ×5 أو أكثر من ذلك.