خلل في تطبيق انستجرام ومخاوف من تجسس التطبيق على المستخدمين

ابلغ العديد من مستخدمي تطبيق انستجرام علي نظام تشغيل iOS عن وجود سلوك خاطأ حيث تظهر الكاميرا قيد، التشغيل اثناء استخدام التطبيق وذلك اثناء التصفح، وليس اثناء التقاط صورة او تسجيل فيديو وعلق المتحدث الرسمي لتطبيق انستجرام عن هذا الشأن قائلا ” لا نصل إلى الكاميرا إلا عندما تطلب أنت منا ذلك مثل عند التمرير من الخلاصة إلى الكاميرا. ولقد اكتشفنا وجود خطأ في نظام التشغيل iOS 14 Beta نعمل على إصلاحه وهو يعرض لبعض الأشخاص أنهم يستخدمون الكاميرا عندما لا يستخدمونها ” وطمأن المستخدمين بشأن الخصوصية قائلت ” لا نصل إلى الكاميرا في تلك الحالات ولا يُسجَّل أي محتوى” .

عطل في انستجرام يجعل الكاميرا قيد التشغيل

فسر البعض ظهور المشكله انها تنبيه من نظام تشغيل أبل الجديد الذي يدعم المزيد من الخصوصية وينبه المستخدم عن وجود سلوك خاطئ مثل تطبيقات تيك توك ولينكد إن التي تحتفظ بمحافظة الهاتف.

يذكر أن نفس المشكله ظهرت في تطبيق فيسبوك في شهر نوفمبر الماضي وعلقت الشركة قائلة إنه مجرد، خلل فني نافية عنها شبهة التجسس.