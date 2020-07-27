تعرف على اسباب فشل هاتف OnePlus Nord في اختبار الثني

تقوم قناة Jerry Rig Everything علي اليوتيوب بنشر فيديوهات لتقييم الهواتف التي يتم اصدارها في الاسواق لتختبر متانتها ومدي تحملها للثني أو للخدوش او للحرق وخضع هاتف OnePlus Nord الحديث في الأسواق لتلك الاختبارات ونجح بشكل مذهل في بعضها وفشل في أخرى.

اختبار هاتف OnePlus Nord

يوجه هاتف OnePlus Nord للأسواق الأوروبية والهندية ويتميز بعدة مميزات اهمها السعر الأقل بالنسبة لمنافسيه كما يتمتع بكاميرا عالية الجودة تبلغ 48 ميجا بيكسل كما صنعت الشاشة من نوع Fluid AMOLED كما يتميز بميزة الشحن السريع.

جاء تقييم هاتف OnePlus Nord في برنامج يوتيوب Jerry Rig Everything كالتالي :-