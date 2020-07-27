تعرف على اسباب فشل هاتف OnePlus Nord في اختبار الثني

تقوم قناة Jerry Rig Everything علي اليوتيوب بنشر فيديوهات لتقييم الهواتف التي يتم اصدارها في الاسواق لتختبر متانتها ومدي تحملها للثني أو للخدوش او للحرق وخضع هاتف OnePlus Nord الحديث في الأسواق لتلك الاختبارات ونجح بشكل مذهل في بعضها وفشل في أخرى.
اختبار هاتف OnePlus Nord
يوجه هاتف OnePlus Nord للأسواق الأوروبية والهندية ويتميز بعدة مميزات اهمها السعر الأقل بالنسبة لمنافسيه كما يتمتع بكاميرا عالية الجودة تبلغ 48 ميجا بيكسل كما صنعت الشاشة من نوع Fluid AMOLED كما يتميز بميزة الشحن السريع.
جاء تقييم هاتف OnePlus Nord في برنامج يوتيوب Jerry Rig Everything كالتالي :-
- نجح الهاتف في اختبار الخدش بآلة حادة حتى المستوى السادس لتبدأ الشاشة بالتأثر عند المستوى السابع برغم ذلك لم تتأثر المنطقة الخاصة بالبصمة حتى بعد الخدش المستوى السابع.
- أما في اختبار الحرق فنجح الهاتف بجدارة بعد تعرضه للحرق المتعمد لمدة 30 ثانية.
- ولكن فشل الهاتف بالاختبار الثالث والاخير الخاص بثني الهاتف حيث تعرضت الشاشة للكسر ولكن احتفظت الكاميرا الأمامية والكاميرا الخلفية بجودتها.