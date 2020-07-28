جوجل تمد فترة العمل بالمنزل عاماً كاملاً

اعلنت اليوم شركة جوجل العالمية مد فترة عمل الموظفين لديها بالمنزل بسبب جايحة كورونا الي نهاية شهر يونيو للعام القادم 2021 حيث بعث الرئيس التنفيذي للشركة بريد الكتروني للموظفين بالتالي “لمنح الموظفين القدرة على التخطيط للمستقبل فإننا مدَّدْنا الخيار العالمي للعمل التطوعي من المنزل حتى 30 يونيو 2021 وذلك للوظائف التي لا تحتاج إلى أن تكون في المكتب”.

جوجل تمد فترة العمل من المنزل

قررت شركة جوجل منذ بداية جائحة كورونا باعطاء الموظفين حرية الاختيار للعمل بالمنزل في حالة اذا لم تطلب وظائفهم التواجد في المكاتب وكان من المقرر انتهاء تلك المدة في شهر أكتوبر المقبل قبل أن تعلن الشركة مز الفترة حتى شهر يونيو القادم.

يشمل هذا القرار عدد 200 ألف موظف في شركة جوجل يتنوع ما بين عاملين بدوام كامل أو المتعاقدين.

يذكر أن معظم شركات التقنية قد قاموا بمد فترة العمل بالمنزل فقد أعلنت شركة أمازون وشركة ابل عن السماح لموظفيها للعمل بالمنزل حتى يناير 2021 بينما أعلنت شركة تويتر أنها ستسمح لموظفيها العمل من داخل المنزل للابد، في حالة رغبوا في ذلك.