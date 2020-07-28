واتساب يقترب من تقديم ميزة الاجهزة المتعددة

قامت تطبيق واتساب باصدار نسخة تجريبية لنظام أندرويد الذي تبين انها تدعم ميزة الأجهزة المتعددة التي تستطيع من خلالها فتح تطبيق الواتساب من اكثر من جهاز في نفس الوقت مع الحفاظ على الخصوصية والأمان.

تفعيل ميزة الأجهزة المتعددة من تطبيق واتساب

قام موقع WABetaInfo المتخصص في رصد مزايا النسخ التجريبية من التطبيقات بالإعلان عن وجود ميزة دمج الأجهزة المتعددة في أحدث اصدارات تطبيق الواتساب التجريبي ويمكنك تفعيل الميزة عن طريق الضغط على الثلاث نقاط اعلي الشاشة لتجد اختيار الاجهزة المترابطة من ضمن الخيارات المتاحة في التطبيق عند الضغط علي تلك الميزة سوف تفتح صفحة أخرى لتصف تلك الميزة مع عرض قائمة بالاجهزة المتصلة بحساب الواتساب الخاص بك.

تفعيل تلك الميزة عليك القيام بعدة خطوات بالترتيب وهي :-

الضغط على خيار ربط جهاز جديد.

ادخال رمز التأكيد علي الرقم الخاص بك في الجهاز الاخر الذي تريد ربطه بحساب الواتساب.

يذكر أن تطبيق واتساب الأن يدعم عمل جهاز واحد، فقط للحساب ولكن أدت شكوى من يمتلكون عدة اجهزة إلى تفكير العاملين على التطبيق في تلك الميزة وتجربتها في النسخة التجريبية للتطبيق.