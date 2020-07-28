تعرف على كيفية ارسال الملفات الى نفسك على تيليجرام

نجح تطبيق تيليجرام في تحقيق شهرة واسعة في العالم ليصبح المنافس الأول لتطبيق واتساب الأشهر، في تقديم خدمة المراسلة الفورية ويحتوي تيليجرام على العديد من المميزات اشهرها امكانية مشاركة الملفات التي تتجاوز مساحتها 2 جيجا بايت مما جعل الجميع يفكر في طريقة تمكنه من الاحتفاظ بالملفات التي ترسل إليه لنتعرف عليها.

طريقة ارسال الملفات الى نفسك في تطبيق تيليجرام

يتميز تطبيق تيليجرام بتوفير مساحات سحابية على التطبيق غير محدودة مما يجعلك تستطيع الاحتفاظ بالملفات للأبد عن طريق حسابك على تيليجرام .

ولكي تستطيع مشاركة الملفات مع نفسك علي تطبيق تيليجرام عليك القيام لعدة خطوات وهي :-

انشاء حساب على تيليجرام باستخدام رقم هاتفك.

انشاء قناة خاصة جديدة لك فقط.

تقوم بمشاركة الملفات التي ترغب في الاحتفاظ بها من خلال تلك القناة.

وبذلك تكون قد، احتفظت بالملفات الي الابد.

وفي حالة رغبتك في مشاركة شخص آخر تلك الملفات كل ما عليك القيام به هو إضافته لفناتك الخاصة.

وبذلك تكون احتفلت بالعديد من الملفات التي تحتوي على الأشياء العامة لك دون الحاجة إلى توفير مساحة وفي نفس الوقت تستطيع الوصول اليها بسهولة من خلال أي هاتف ذكي.