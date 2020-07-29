تعرف علي افضل عروض امازون ستور في اخر يوم من اسبوع السعادة

ينتهي اليوم اسبوع السعادة الذي أطلقه متجر امازون بالمملكة العربية السعودية لتقديم العديد من العروض والخصومات على المنتجات التي تقوم بشرائها عبر التطبيق لذلك نقدم خلال هذا المقال أفضل العروض المتاحة على المتجر لكي تتمكن من استغلالها.

افضل عروض أسبوع السعادة

يقدم متجر امازون كود خاص بخصم 10% من سعر أي منتج عندنا للمرة الأولى من خلال تطبيق امازون كما يقدم عروض هائلة خلال هذا، الأسبوع الذي أطلقوا عليه أسبوع السعادة ومن افضل العروض التي يقدمها الموقع التالي :-

سماعة شاومي TWSEJ02LM AirDots

يقدم متجر امازون خصم يصل الى 58% علي سماعة شاومي ليصلح سعرها 69 ريال سعودي بدلا من 163 ريال.

جهاز فيلبس Daily Collection Air Fryer

يقدم المتجر خصم خاص 42% علي سعر الجهاز الأصلي ليصبح سعره 699 ريال بدلاً من 1200 ريال.

هاتف سامسونج Galaxy Z Flip

يقدم المتجر خصم خاص يصل الي 18% علي الهاتف ليصبح سعرة 4499 ريال بدلاً من 5479 ريال.

هاتف iPhone 11 Pro

يقدم الموقع عرض يصل لـ9% على هاتف آيفون 11 برو ليصبح متاح عبر متجر أمازون بسعر 4299 ريال بدلاً من 4729 ريال.