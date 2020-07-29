ثلاث خطوات عليك القيام بها قبل التخلص من هاتفك الاندرويد

يخشى الكثيرون قبل التخلص من هواتفهم الاندرويد القديمة من البيانات التي كانت مسجلة على الهاتف وعندما يريد صاحب الهاتف بيعها أو التبرع به عليه التأكد من مسح جميع البيانات الشخصية من على الهاتف قبل التخلص من الهاتف للحفاظ على الخصوصية والأمان.

التخلص من بيانات الهاتف قبل بيعه

قامت شركة افاست بعمل اختبار عند شراء هواتف مستعملة وامكانية استعادة الصور و سجل البحث على الهاتف فبعد شراء عشرون هاتف من علي موقع EBay تمكنت الشركة من استعادة كافة الصور وسجل محرك البحث والرسائل النصية بالإضافة إلى البريد الإلكتروني وسجل الهاتف.

التخلص من البيانات نهائياً عليك القيام بثلاث خطوات وهي :-

تشفير الهاتف الخاص بك

لحماية البيانات لابد من تشفير الهاتف بشكل كامل للتأكد من عدم قدرة المشتري الجديد من استعادة البيانات المسجلة على الهاتف الخاص بك.

إزالة شريحة الهاتف SIM او اي شريحة تخزين

لابد من ازالة شرائح الهاتف وشرائح التخزين لأن يكون مسجلاً عليها العديد من البيانات.

قم باعادة ضبط المصنع

اخرخطوة عليك القيام بها هي مسح بيانات عن، طريق اعادة ضبط المصنع للهاتف.