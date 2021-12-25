أفضل الطرق لإطالة عمر الهاتف الذكي: تجنب الشحن بعد نفاد البطارية

يشكو ملايين مستخدمي الهواتف الذكية من نقصان عمرها، باستمرار، وهو ما يتمثل في أمور عدة مثل قلة كفاءة الشاحن، أو تلف بعض أجزائه الهامة، وهو ما يضطرهم إلى استخدام الباور بانك بشكل مستمر وتغيير الأجزاء التالفة بمبالغ مادية كبيرة، قد تقترب من أسعار هواتف جديدة، إذ أن شبكة CNN الأمريكية حددت أكثر من طريقة لإطالة عمر الهواتف.

ومن هذه الطرق التخلص من البيانات غير الضرورية مثل التطبيقات والصور الزائدة عن الحاجة للحفاظ على ذاكرة التخزين، لأن امتلاءها يبطئ من سرعة الجهاز، ويعرضه للهلاك السريع، بالإضافة إلى زيادة معدلات تلف البطارية، كما يمكن استعمال حامي شاشة زجاجي، لحماية شاشة الهاتف من التلف والكسر والخدوش، بالإضافة إلى ضمان مستويات جيدة من الإضاءة تمنع استنزاف البطارية.

كما يمكن أيضا وقف التشغيل بشكل منتظم، من أجل الحفاظ على أداء مهامه بكفاءة، لأن هذا الأمر يضمن إراحة الجهاز، وتقليل فرص تعرضه للأعطال، وهناك أيضا عدم الشحن انتهاء طاقة البطارية بنسبة 100%، لأنه يستنزفها بسرعة كبيرة، ويمكن أن يتم الاستفادة من هذا الأمر بشحن الهاتف عندما يصدر أمرا بذلك مثل أن تقل طاقة البطارية عن 20%.