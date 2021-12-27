آيفون تستعد إصدار هاتف دون شريحة في سبتمبر 2022

تستمر كبرى شركات الهواتف الذكية على مستوى العالم، في تطوير الخدمات والأجهزة التي تقدمها لعملائها، في ظل منافسة شرسة، وكان أخر عمليات التحديث، ما ذكرته تقارير، بشأن اعتزام آيفون، طرح هواتف جديدة دون أي شريحة، في السنوات القادمة، وفقا لما ذكره موقع “ماك رومرز”، ويتم بيع بعض هواتف آيفون دون أي مكان للشريحة على أن يتم تفعيلها عبر الإنترنت.

الموقع المذكور، يقتفي أثر التسريبات ويحرص على الكشف عنها أولا بأول، وذكر أن هاتف آيفون 15 برو، سيتم إطلاقه خلال سنتين بحد أقصى، على أن يكون دون شريحة، في بعض مناطق العالم، متوقعا في الوقت ذاته، أن هذا التغيير لن يكون الأخير الذي تنفذه الشركة في الفترة الزمنية المذكورة.

“ماك رومرز” أكد، أن الشركة آبل التي تصنع هواتف “آيفون” خاطبت شركات الاتصالات في أمريكا، لكي تستعد لخدمة الهواتف المحمولة التي تعمل بالشريكة الذكية، عندما يحل الشهر التاسع من العام المقبل، وهو ما سيجعل هذه الشركات تبدأ في تقديم نماذج آيفون 13 دون شرائح في ثاني ربع من 2022.