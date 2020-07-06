بعد ظهوره فالصين .. اليك بعض المعلومات عن الطاعون الدملي

أعلنت الصين بالأمس رفع مستوى الخطر الى الدرجة الثالثة بسبب تفشي الطاعون الدملي مما أثار الرعب والذعر حول العالم وعاد ذلك للأذهان أكثر القصص رعباً التي عاشها العالم بسبب وجود ذلك الطاعون في عام 1994 في الهند مما أجبر الدولة على غلق الطيران بشكل كامل وذلك لمنع تفشي المرض خارج الهند وننقل خلال تلك السطور أشهر أنواع مرض الطاعون وطرق الاصابة به.

مرض الطاعون

ينتقل مرض الطاعون عن طريق الحيوانات مثل الفئران والقطط والسناجب والحيوانات المستأنسة وعن طريق البراغيث التي تعيش بتلك الحيوانات وينقسم الطاعون الى ثلاث انواع وهي :-

الطاعون الدملي يصيب الغدد اللمفاوية ويتسبب لها بتورم حاد.

الطاعون الرئوي يصيب الرئة ويكون مصحوب بكحة والكثير من البلغم.

الطاعون التسممي الذي يعد خليط من النوعين السابقين.

عدوى الطاعون

تصنف منظمة الصحة العالمية مرض الطاعون من أكثر الأمراض المسببة لعدد مهول من الاوبئة واطلقت عليه مسمي الموت الاسود بسبب تسببه في وفاة أكثر من 12 مليون شخص حول العالم في العصور الوسطى ومن أهم أسباب خطورة مرض الطاعون هو ارتفاع نسبة المصابين به من 30% إلى 60% من المصابين عدم لا يتم علاجه.