الصحة العالمية تطمئن العالم من مرض الطاعون الدبلي

علقت منظمة الصحة العالمية على قيام الصين برفع مستوى الخطر عند المستوي الثالث بسبب تفشي مرض الطاعون الدبلي قائلة ان حتي الان لا يوجد أي خطورة من المرض وان الصين تتعامل بشكل متميز مع الازمة حيث صرحت مارجريت هاريس المتحدثة الرسمية باسم المنظمة قائلة ” نحن نراقب تفشي المرض في الصين ونراقب ذلك عن كثب بالشراكة مع السلطات الصينية والسلطات المنغولية وفي الوقت الحالي نحن لا نعتبر الحالات عالية الخطورة لكننا نراقبها بعناية ” .

ظهور مرض الطاعون الدبلي في الصين

أعلنت الصين عن وجود شقيقين مصابين بمرض الطاعون الدبلي وذلك بعد ظهور أربع حالات مصابة بالطاعون الرئوي في شهر نوفمبر الماضي ويصيب مرض الطاعون الدبلي الغدد اللمفاوية ويسبب لها تضخم وتورم وتأتي الأعراض علي شكل حمي شديدة وصداع وانفلونزا وإذا تم إهماله ولم يعالج سوف ينتشر عبر الجسم ولو تسرب إلي مجري الدم سوف يؤدي الى نزيف شديد وموت يبدأ الموت من اول الأطراف حتى باقي الجسم .

يشعر العالم بحالة من الذعر والخوف الشديد بسبب ظهور ذلك المرض من الصين نفس الدولة الذي ظهر بها فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مما دفع العديد من الأشخاص مطالبة منظمة الصحة العالمية باتخاذ موقف سريع قبل تفاقم الازمة.