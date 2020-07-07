طفل فتنامي يلتقط وسيلة حمل والدته

نشاهد من يحمل برغم استخدامه وسائل منع الحمل لكن ما لم تشاهده من قبل هو ما حدث في فيتنام في حيث تم تداول صورة لمولود ممسكاً بوسيلة منع حمل “لوب” قامت والدته بتركيبها قبل ولادته بعامين وعلقت طبيبة التوليد على تلك الحادثة المضحكة قائله ” الجهاز خرج مع ولادة الطفل حيث كان ممسكا باللولب في يده بقوة عند التقاط الصورة ” .

إضافة الطبيبة على فشل الوسيلة في أداء وظيفتها في منع حمل السيدة إلى أنه ربما كان قد تحرك من مكانه.

صورة مولود في فيتنام تثير دهشة العالم

قامت مستشفى هاي فونغ الدولي في مدينة هاي فونج في شمال فيتنام بنشر صور مولود ممسكاً بلولب كان وضعته الأم البالغة 34 عاماً منذ عامين كوسيلة لمنع الحمل بعد إنجابها لطفلين آثار المولود الصغير اعجاب الكثيرين حول العالم وتساءل الكثيرون حول صحة الطفل لتؤكد المستشفى أن الطفل ولد بحالة صحية جيدة جدا بوزن ثلاثة كيلو جرام وهو الآن تحت الملاحظة مع والدته.

يذكر ان اللوب هو قطعة معدنية بشكل حرف T توضع في عنق الرحم وتطلق النحاس او هرمونات لمنع تخصيب البويضة وبالتالي لا يحدث حمل وفي حالات نادرة يحدث الحمل رغم وجوده.